100 fiches pour comprendre le droit

En 100 fiches, cet ouvrage propose une présentation pédagogique des divers champs d'application et d'étude du droit : définition du droit, présentation du droit des autres pays, histoire du droit, comment rendre justice, droits individuels et familiaux, Etat et administration, politique et droit, droit pénal et criminologie, droit des entreprises et des travailleurs, droit des minorités et discriminations, internet et le droit, droit des animaux, droit européen, droit international, droit de la guerre et droit de la paix. En fin d'ouvrage, des outils complémentaires : la liste des sigles et acronymes, les principales statistiques juridiques et un lexique des notions essentielles. Cet ouvrage sera utile aux étudiants s'orientant en droit ou préparant des concours et plus largement à tous ceux souhaitant s'initier à cette matière.