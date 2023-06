Mega Tome 2 : Le réveil du cygne noir

Après avoir vaincu La Salamandre, Mega a disparu dans les profondeurs de l'océan laissant l'humanité face à ses doutes et cherchant à comprendre ce qu'il s'est passé. Alors que la ville de Montevideo panse ses plaies, à Buenos Aires, Tina et son père tentent de comprendre les informations réunies par l'expédition d'archéologues au large du Brésil. Les apparitions de monstres sont pourtant loin d'être finies, et c'est du cratère laissé par la Salamandre à Montevideo que sort un monstre ailé appelé le Phénix qui part réveiller un être encore plus gigantesque : le Cygne noir. L'humanité peut-elle encore compter sur Mega pour se débarrasser de ces êtres qui dépassent l'entendement ? Un récit dans la veine des Kaïjus japonais revisité avec une tonalité Lovecraftienne par Salvador Sanz. Ou quand la SF rejoint le récit d'horreur grand public... pour le plus grand frisson de plaisir de tous les lecteurs.