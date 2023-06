L'eau retenue. Les étangs de la Grande Brenne

La Grande Brenne, dans l'ouest du département de l'Indre, forme le territoire identitaire d'un Parc naturel régional et d'une zone humide d'importance internationale. A partir du Moyen Age, son territoire se couvre d'un grand nombre de retenues d'eau au point de transformer durablement le paysage. Elle devient l'une des plus importantes régions européennes de pisciculture en étangs. Cet ouvrage retrace l'histoire de ces aménagements, tous bâtis par l'homme et supports de pratiques inscrites au patrimoine culturel immatériel de la France. Il donne également, de façon synthétique, les raisons de ce mouvement de créations en le plaçant dans son contexte économique, institutionnel et environnemental. L'étang brennou, souvent vanté pour la qualité de son patrimoine naturel, n'en demeure pas moins un élément remarquable et original du patrimoine culturel qui mérite d'être connu et reconnu sous toutes ses formes et ses usages, présents et passés : étang de pisciculture, réservoir d'énergie pour les usines, abreuvoir, plan d'eau de loisirs, conservatoire naturel... Afin de rendre compte de cette diversité, cet ouvrage propose une sélection illustrée et commentée de ces constructions de l'eau.