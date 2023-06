La tristesse des mots

Je pensais à la mort tous les jours, peu importe ce que je faisais. C'était comme si dans ma tête, une voix me répétait patiemment "Meurs. Meurs. Meurs. Meurs". , et cela à l'infini. J'avais du mal à penser à autre chose ; tout me ramenait à ma grande douleur intérieure, au terrible manque d'amour, et à la puissante honte d'être moi-même. Lorsque la vie est un fardeau, lorsqu'il n'y a plus d'espoir et que le monde s'assombrit, il nous reste l'écriture.