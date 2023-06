Le guide ultime de l'aquarelle. Techniques et astuces pour perfectionner votre art

Ce livre est le guide que tous les passionnés de peinture ont toujours voulu avoir en poche lors de leurs aventures à l'aquarelle. Il regroupe tous les mélanges de couleurs utiles, ainsi qu'une foule de références et conseils pour tous les sujets courants. Il élimine toute tension, pour ne vous laisser que le plaisir de peindre ! A chaque interrogation sur comment faire ceci ou cela, il suffit d'ouvrir la bonne page et de découvrir astuces, idées et conseils pour réussir sans hésiter.