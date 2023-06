Si ça s'apprend

Ruben et Zach sont membres du boy's band le plus populaire des Etats-Unis, mais leur relation est sur le point de faire basculer leur carrière. Leur amour sera-t-il plus fort ? Membres du boy's band à succès Saturday et chouchous de toutes les adolescentes, Ruben et Zach sont aussi des amis très proches. Cette amitié est précieuse pour tenir le rythme des tournées, pour supporter le contrôle et la pression exercés par leur manager, pour se fondre dans le rôle qui leur a été assigné. Un soir, Ruben et Zach échangent un baiser... Se pourrait-il qu'il soient bien plus que des amis ? Alors que les deux garçons ont décidé de dévoiler leur amour à leurs fans, leur manager les en empêche par tous les moyens. Pourront-ils montrer à leurs fans qui ils sont au fond d'eux ? Leur amour survivra-t-il ?