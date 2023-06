Aquarelle. Peindre avec ses sentiments

Artiste autodidacte, Maryse De May peint à l'aquarelle depuis plus de 35 ans. Elle partage son expérience avec ses élèves lors de stages qui rencontrent toujours un vif succès. D'expositions en salons internationaux, elle a très largement contribué à populariser cette technique. Nul autre médium n'est plus adapté à l'expression d'émotions personnelles que l'aquarelle. Si tout le monde voit à peu près la même chose avec les yeux, quand les sentiments entrent en jeu, l'interprétation de chacun devient différente. L'autrice vous apprend dans cet ouvrage à laisser libre cours à votre ressenti pour faire de chacune de vos oeuvres le re ? et de votre état d'esprit. Mais elle vous livre conseils et techniques pour parvenir à vous exprimer à travers vos créations tout en rendant compte de la nature et de l'originalité de votre sujet. Elle vous accompagne lors de pas-à-pas a ? n de vous montrer comment arriver à une peinture aboutie sans surcharger votre composition. Elle analyse avec vous les détails qui font d'une peinture une oeuvre réussie ou au contraire brouillent le message initial. Que vous soyez débutant ou plus avancé, ce livre vous invite à expérimenter une toute nouvelle façon de peindre à l'aquarelle.