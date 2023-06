Habille... Les pilotes et les aviateurs. Avec plus de 200 autocollants

Plus de 200 autocollants d'uniformes, d'accessoires et d'équipements divers pour habiller des hommes et des femmes à la conquête du ciel. Plus de 200 autocollants d'uniformes, d'accessoires et d'équipements divers pour habiller des hommes et des femmes à la conquête du ciel : des pionniers de l'aviation tels que les frères Wright, Amelia Earhart ou Charles Lindbergh aux pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Au fil des pages, les jeunes lecteurs pourront explorer plus d'un siècle d'aviation civile et militaire avec des explications fascinantes sur les avions, les pilotes et leurs tenues.