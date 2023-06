Ressources humaines et management de la performance. Quels défis et perspectives pour le contrôle de gestion sociale ?

Comment les Ressources Humaines peuvent-elles contribuer à optimiser la performance ? Les professionnels des RH et de la finance ont parfois du mal à se comprendre et à parler un langage commun. Et pourtant, la performance des entreprises passe désormais par un pilotage précis du capital humain. Le contrôleur de gestion sociale, tout désigné pour remplir cette mission de relais, a quelquefois des difficultés à trouver sa place dans un environnement bouleversé par la révolution digitale. Cet ouvrage réconcilie les deux approches RH et financière : mesurer les effectifs et les compétences, construire les tableaux de bord sociaux, évaluer et prévenir les risques sociaux, piloter la masse salariale, apprécier le retour sur investissement des actions RH, évaluer une démarche RSE... Professionnels des RH et de la finance, contrôleurs de gestion, étudiants... l'auteur vous propose des pistes de réflexion pour relever les nouveaux défis du pilotage social. Ce livre vous permettra de clarifier les concepts théoriques avec des outils concrets de mise en oeuvre opérationnelle en entreprise.