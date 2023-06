Totò, des origines à l’original. La figure d'Antonio de Curtis dit "Totò" dans le cadre de la dramaturgie comique

Antonio de Curtis (1898-1967) dit "Totò" est considéré comme l'un des plus grands acteurs du XXe siècle, aussi bien au cinéma qu'au théâtre : figure comique, burlesque, grotesque, provocatrice, mais aussi légère et parfois sublime. Cet ouvrage s'appuie sur des éléments anthropologiques et historiques afin d'analyser le phénomène Totò dans toutes ces dimensions. Par une observation minutieuse des origines de l'acteur, né à Naples, et de ses rôles spécifiquement liés à la culture napolitaine, toute la richesse de son jeu et de sa gestuelle sont éclairées : l'élément carnavalesque, l'utilisation du comique, de l'ironie et de la dérision.