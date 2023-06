L'Apocalypse janséniste. Port-Royal et la défense de la vérité

De ses origines à ses dernières manifestations publiques, le jansénisme est un mouvement apocalyptique, fondé sur la croyance en l'obscurcissement général de la vérité dans l'Eglise à l'approche de la fin des temps. Selon cette doctrine forgée à Port-Royal, plus l'Eglise s'éloigne de son origine, plus elle tend vers la fin du monde, plus elle intègre en son sein le combat de la vérité et de l'erreur. Dieu assure la perpétuité de la foi en lui suscitant quelques défenseurs prêts à mourir pour l'amour de la vérité. Leur persécution par les autorités ecclésiastiques, les figures bibliques, le corpus de la tradition, les miracles sont autant d'instruments d'un jugement eschatologique par lequel Dieu discerne les élus et les réprouvés, révélant sa vérité aux uns, enfermant les autres dans les ténèbres de l'erreur. Il revient aux défenseurs de la vérité de souffrir pour maintenir la vraie foi dans l'Eglise, malgré l'obscurité qui la recouvre, jusqu'au dernier jour. A l'approche de la fin des temps, ils donnent à voir la vérité du Christ à ceux qui lui appartiennent, oeuvrant ainsi à une révélation - à une apocalypse.