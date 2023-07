Scars of love

" J'ai rencontré une fille-étoile... " Depuis la mort brutale de son frère, Lenny est pris dans une spirale d'autodestruction. Il n'a plus goût à rien, la joie comme l'amour ont déserté son coeur, il ne lui reste que la colère et la haine contre la conductrice responsable de ce drame. Jusqu'à ce qu'un soir, alcoolisé et seul sur la plage, il rencontre Stella. Elle semble imperméable à son agressivité et à sa mauvaise humeur, et l'empêche de se noyer dans les vagues. Elle n'attend rien de lui, lui permet d'entrevoir une lueur scintillante d'espoir... Et au petit matin elle a disparu. Pourtant, le destin semble n'avoir de cesse de les faire se croiser, se parler, s'apprivoiser... peut-être même s'aimer ? Mais peut-on vraiment s'aimer au présent, quand les révélations du passé s'embrasent au point de menacer l'avenir ? A propos de l'autrice Julia Nole vit en région lyonnaise avec son mari et ses deux enfants. Comme elle adore s'évader, elle s'est fabriqué une machine à rêver qui s'active en un claquement de doigts et permet de donner naissance à des histoires dans lesquelles l'amour se fraie toujours un chemin.