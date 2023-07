A la caserne des pompiers

"Mes docs à jouer", une nouvelle collection de livres-jeux documentaires à destination des 4-7 ans. Format : 19 x 19 cm plié / 56 x 58, 4 cm déplié, un format généreux mais pas trop grand pour éviter de gêner quand on déplie. Avec des pages seulement illustrées qui créent une grande image au final et avec des pages présentant des textes docus, sur le sujet traité, et des consignes de jeux en lien. Les solutions des jeux sont données, pour ne pas laisser l'enfant sans réponses. Le concept : une grande feuille pliée qui, dépliée au fur et à mesure qu'on tourne les pages, donne au final une grande image poster au recto ; les textes docus et les jeux se retrouvant au verso une fois le titre déplié. Des jeux visuels et ludiques qui ne nécessitent aucun matériel. Le tout à un prix attractif : 5, 90 . Une grande image sur la caserne des pompiers fourmillante de détails Une vue de la caserne des pompiers comme un grand poster à regarder, et pour découvrir, avec les yeux, à quoi elle ressemble, ce qui se passe ou se fait dans ce lieu rarement ouvert au grand public, et mythique pour tous les enfants. Des infos docus simples et claires sur le sujet Pour découvrir, entre autres, la caserne, la vie à la caserne, les entraînements, le matériel, les missions, les types d'interventions, les véhicules. Pour faire plaisir à tous les petits fans de ces héros du quotidien !