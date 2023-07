Le chou bidou de ma poule

Ce jour tout doux, ma poule bouge son chou bidou pour faire du houla houp. Quand, tout à coup, déboule un clou. Un clou pas doux du tout... Une poule rigolote, déjantée et terriblement attachante Edouard Manceau nous conte la nouvelle aventure rocambolesque de sa petite poule maboule. Au programme : du houla houp, un clou qui cloucloute, un trou au mou du bidou et un toubib bouche-trous qui aime les roudoudous... Une palette de personnages hauts en couleur et un enchaînement de péripéties qui fera, à coup sûr, rire les tout-petits dès 2 ans ! Un album rythmé et chantant Au-delà du simple plaisir de lecture, cette histoire se compose d'une succession de virelangues, de jeux de mots et de sonorités qui amènent l'enfant à travailler sa prononciation et sa compréhension orale.