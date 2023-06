La revanche d'un blond

Après avoir été largué par son petit ami qui lui reproche de ne pas être assez mature, Blaine est bien décidé à prouver le contraire ! Blaine Bowers est un lycéen avec une âme d'artiste adepte de la peinture murale. Il vit entouré d'une famille aimante et d'amis formidables. A l'occasion de son premier anniversaire avec son petit ami Joey, il est persuadé que celui-ci va l'inviter pour les vacances de printemps. Mais il lui annonce... leur rupture ! Joey lui reproche d'être trop immature, maladroit... et pas assez sérieux, en somme d'être un adolescent ordinaire. Un véritable choc pour Blaine, d'autant que Joey s'affiche rapidement avec son nouveau copain, Zach. Blaine décide alors de devenir tout ce que son ex lui reproche de ne pas être, de lui prouver qu'il peut être " sérieux ". Il entreprend alors de briguer la présidence du conseil des élèves face à son rival Zach dans l'espoir de reconquérir Joey.