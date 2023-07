Fantomiald Intégrale Tome 10

Tout sur le plus célèbre justicier de Donaldville ! Quand la nuit tombe sur Donaldville, une ombre mystérieuse bondit de toit en toit, dévoilant parfois sa silhouette face à l'astre lunaire... Mais qui est ce héros masqué qui a choisi de combattre les puissants pour venir en aide aux faibles ? Un canard ordinaire et tout sauf vilain dont l'identité secrète risque bien d'être dévoilée quelque part dans ce huitième volume d'une intégrale consacrée à Fantomiald, le vengeur diabolique ! Retrouvez pour la première fois l'intégralité des histoires légendaires du plus célèbre justicier de tout Donaldville ! Présentée dans le même format que nos intégrales consacrées à Carl Barks, Don Rosa ou Romano Scarpa, cette nouvelle collection présente l'ensemble des aventures de Fantomiald dans son ordre chronologique d'apparition. Par ailleurs, un appareil critique détaillé permet d'approfondir plus encore sa connaissance du personnage. Vous saurez enfin tout sur le plus culte des super-héros Disney.