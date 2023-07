Les compétences émotionnelles désignent la capacité à identifier, comprendre, exprimer, utiliser ses émotions et celles d'autrui. Elles jouent donc un rôle essentiel dans la santé mentale et physique, mais aussi dans la performance au travail et dans les relations sociales. Ce livre détaille avec précision les axes suivants : · les fonctions et bases neurologiques ; · l'historique et définition des compétences émotionnelles : · l'identification, l'écoute et l'expression des émotions ; · la régulation des émotions positives et négatives ; · l'utilisation des émotions.