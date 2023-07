Snowball Earth. Tome 2

Découvrez l'accueil que réserve les terriens survivants à Tetsuo au sein de leur communauté souterraine. Ce dernier apprendra-t-il la cause de l'ère glaciaire ayant frappé la planète ? Et ce qu'il est advenu de l'organisation de défense de la Terre, l'E-RDE ? Mais surtout, parviendra-t-il à se faire un ami parmi ses nouveaux compagnons ? Quand un artiste aussi réputé que Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion) recommande une oeuvre récente, l'amateur de science-fiction averti en prend généralement bonne note, d'autant plus quand cette même oeuvre est aussi saluée par Hideo Kojima (Metal Gear Solid) et ONE (One Punch Man, Mob Psycho 100). Il serait bien difficile de leur donner tort quand on voit avec quelle aisance son jeune auteur Yuhiro Tsujitsugu s'approprie les codes de la SF post-apocalyptique. Il nous offre une oeuvre pleine d'originalité riche en action et en combats spectaculaires. La première version de Snowball Earth, un récit court publié dans le mensuel Big Comics Spirit a été à ce point plébiscitée par le lectorat, pourtant réputé exigeant du magazine, que l'éditeur Shôgakukan a offert une prépublication régulière à son auteur pour qu'il en fasse une série toujours en cours au Japon.