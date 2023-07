Play it Cool, Guys Tome 3

Désespérément étourdis, mais toujours aussi "cool" et "trop choupi" ! Ils ont l'air cool et inaccessibles, mais tout le monde brûle d'envie de les approcher ! Leurs gaffes à répétition ne font que les rendre encore plus "classes" ou "trop mignons". Retrouvez-les dans ce nouveau volume, réunis par leurs communes et incessantes étourderies !