Hatier CRPE - Fiches d'Histoire géographie EMC - Epreuve écrite 2024/2025

Un ouvrage pratique constitué de 111 fiches de cours, quiz et "vers le concours" pour réussir l'épreuve écrite d'application autour des thématiques au programme. Chaque fiche de cours contient une synthèse des connaissances à maitriser illustrée de repères chronologiques, documents et cartes, et d'une application du cours. Chaque fiche quiz permet de tester ses connaissances sur les notions apprises à travers une dizaine d'exercices de type QCM, textes à trous, vrai/faux. Chaque fiche "Vers le concours" propose un entraînement à partir d'extraits d'annales du concours. Des corrigés détaillés, placés en fin d'ouvrage, permettent au candidat de progresser. Le + de l'ouvrage : Des repères chronologiques pour mémoriser plus facilement Un accès privilégié à la plateforme Digischool pour réviser le concours en ligne et s'entrainer de manière interactive !