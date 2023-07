PPPPPP Tome 3

Sur proposition de Meloli, Maître Dada emmène Lucky et Furusu en camp musical à la montagne pour se préparer à affronter Mimin Otogami lors du Student Music Concours of Japan. Une fois sur place, ils rencontrent Sadame Hino, un génie de la collecte d'information, qui va les aider pour les analyses musicales. Lucky a du mal avec l'Etude Pathétique de Scriabine, car il n'a pas envie de plonger le public dans la tristesse, et Furusu s'interroge sur sa capacité à battre Mimin... quand celle-ci fait irruption dans la maison ! Apparemment, elle connaît Meloli ? !