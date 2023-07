Y-a-t-il un Dieu créateur

Aujourd'hui, les découvertes scientifiques ont tellement changé notre vision du monde que des questions nouvelles surgissent, et beaucoup de questions anciennes se posent de façon nouvelle. Depuis deux siècles, la découverte de l'histoire évolutive de notre terre, ainsi que la nouvelle cosmologie, font se poser à frais nouveaux la question de l'origine de la vie, de la conscience, de la pensée, de l'esprit. Et donc aussi la question de Dieu. C'est cette nouvelle recherche qui est proposée ici. Les réponses ne manquent pas, et elles sont surprenantes. Pas de "preuves" , mais bien des indices. Ce livre comporte une large part informative, beaucoup de lecteurs étant peu familiers de la théorie de l'évolution ou de la cosmologie. La deuxième partie du livre examine la revendication du judéochristianisme à avoir recueilli la révélation de Dieu.