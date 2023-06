Secret Invasion : Dans la place

Jadis, les Skrulls ont infiltré les gouvernements et les super-héros de la Terre grâce à leur capacité à changer de forme, manquant de peu de prendre le contrôle total de notre monde. Plus jamais ! Quand Maria Hill découvre que les Skrulls sont de retour, elle active un plan de défense avec l'aide de Nick Fury. Mais les extraterrestres ont plus d'un tour dans leur sac. Avec la série Disney+ Secret Invasion, le monde a eu droit à son premier thriller d'espionnage épisodique dans l'univers Marvel, qui s'est achevé il y a peu. Cet album permettra aux lecteurs de prolonger le plaisir, avec une saga complète bourrée de rebondissements. Cette fois-ci, les Skrulls vont-ils réussir leur invasion ?