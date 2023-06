On se quitte... et pourtant !. Grâce et fidélité au sacrement du mariage

Le drame de la séparation et du divorce touche de plus en plus d'époux chrétiens. Désemparés face à la rupture du lien conjugal, ils sont souvent déchirés entre les injonctions du monde actuel à "refaire sa vie" et les interrogations sur leur engagement sacramentel. Depuis quarante ans, la Communion Notre Dame de l'Alliance accueille des hommes et des femmes séparés ou divorcés qui veulent continuer à vivre dans la fidélité à leur sacrement de mariage, malgré la séparation. En creusant le mystère de cette fidélité, ils découvrent un chemin de pardon et de paix qui les comble bien au-delà de leurs attentes. Ecrit par deux membres de la Communion, ce récit qui parcourt l'histoire du mouvement, depuis sa fondation à Rennes, en 1983, jusqu'à sa participation à la Rencontre mondiale des familles, à Rome, en 2022, se veut une conversation fraternelle avec tous ceux qui sont frappés par ce drame de la séparation et s'interrogent sur la suite. On se quitte... et pourtant !