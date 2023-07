La prise en charge des urgences et soins intensifs de cardiologie constitue un vaste champ de la cardiologie qui intègre des pathologies aiguës et sévères dans un contexte d'urgence. Une expertise spécifique et pointue est alors indispensable pour les praticiens qui prennent en charge ces pathologies. Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie est la traduction de l'ouvrage de référence européen The ESC Textbook of Intensive and Acute Cardiovascular Care publié sous l'égide de l'European Society of Cardiology et de la Société Française de Cardiologie. Véritable référence sur le sujet il réunit les meilleurs spécialistes européens du domaine. Les premières parties détaillent les principes des soins cardiovasculaires intensifs et aigus la phase préhospitalière les services dédiés les investigations les procédures et le laboratoire (biomarqueurs). La pathologie est ensuite abordée : syndromes coronariens aigus insuffisance cardiaque aiguë arythmies affections cardiovasculaires aiguës spécifiques affections aiguës concomitantes. Cet ouvrage est indispensable pour tous les praticiens amenés à prendre en charge ces situations : cardiologues réanimateurs chirurgiens cardiaques et vasculaires médecins vasculaires.