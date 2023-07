Manuel d'analyse des textes. Histoire littéraire et poétique des genres, 3e édition

Pour les étudiants en lettres, l'entrée à l'université ou en classe préparatoire n'est pas toujours sans périls. Ce livre souhaite les aider à réussir en leur offrant - et c'est là son originalité - un ensemble de ressources en matière d'histoire littéraire, de poétique des genres et de méthodologie ; ils pourront ainsi, de manière autonome, développer leurs compétences d'analyse des textes et leurs connaissances. A cet effet, des rubriques d'observations et analyses, suivies d'exercices facilitent leurs mises en oeuvre. Cette nouvelle édition offre de nouveaux et nombreux entraînements (commentaires, explications de texte...) dans la rubrique "ressources numériques" en complément de l'ouvrage.