Objectif CRPE 2024 - 2025 - Histoire-Géographie-EMC - épreuve écrite d'admissibilité

Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF et les candidats libres et en formation privée, cet ouvrage propose une préparation complète et efficace à l'épreuve d'admissibilité d'Histoire-Géographie-EMC du CRPE : Toutes les informations essentielles pour comprendre les enjeux du nouveau concours et de la nouvelle épreuve d'Histoire-Géographie-EMC du CRPEToutes les connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiquesLes savoirs disciplinaires indispensables à maîtriser pour parfaitement les transmettreDes propositions d'exploitations pédagogiques pour apprendre à construire une séance sur un sujet clé du programme150 cartes, documents, schémas et leurs exploitations détaillées3 sujets complets du concours, tous corrigésDe nombreux conseils pour travailler toute l'année OFFERT ! Un guide d'accompagnement pour optimiser votre préparation et mettre toutes les chances de votre côté. Rédigé par une équipe de formateurs expérimentés : Laurent Bonnet, professeur agrégé d'histoire-géographie, formateur académique dans l'académie d'Aix-Marseille et à l'ISFEC de MarseilleJulien Cuminetto, professeur agrégé d'histoire-géographie, formateur à l'INSPE d'Aix-Marseille dans la mention 1er degré du MEEF et co-responsable de la mention Histoire-Géographie