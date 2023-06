Préservation du bois dans les bâtiments. Choix des essences, dispositions constructives, entretien - Traitements préventifs et curatifs

Le bois de construction est un matériau naturel, renouvelable et biodégradable, mais cette dernière qualité peut devenir un inconvénient lorsque le bois se dégrade sous l'action d'agents d'altération biologiques (termites, insectes à larves xylophages, champignons de pourriture, térébrants marins) ou climatiques (soleil, ruissellement d'eau). D'une simple modification d'aspect à la mise en péril de la solidité des structures, les conséquences résultent toujours d'un défaut de conception, de réalisation ou d'entretien de l'ouvrage. Le cadre réglementaire, les règles professionnelles et les normes actuelles encadrent bien cette problématique. Ainsi, cet ouvrage réunit, sous forme de fiches illustrées, les bonnes pratiques qui permettent d'assurer la pérennité des ouvrages en bois par : ? l'identification et la connaissance des caractéristiques des bois et matériaux à base de bois et des agents d'altération ; ? le respect des dispositifs réglementaires de prévention et de lutte contre les infestations ; ? l'usage de bois et de matériaux adaptés ; ? le traitement préventif des bois ; ? une conception saine ; ? un entretien régulier ; ? un diagnostic efficace ; ? des traitements curatifs enfin, lorsque cela est nécessaire. Cette seconde édition tient compte de l'application du règlement (UE) n° 528/2012 concernant l'utilisation des produits biocides. Ce guide constitue un ouvrage de référence pour les professionnels associés à la construction ou à la maintenance d'ouvrages en bois : maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs et techniciens de bureaux d'études, spécialistes de la construction en bois, propriétaires et exploitants, acteurs de la filière bois-construction, diagnostiqueurs, etc.