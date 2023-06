Le roi lion. Avec QR code

L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un QR Code ! - Un petit album illustré de 48 pages pour découvrir les aventures de Simba. - Un livre accompagné de la version audio de dix-sept minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. - Une immersion complète grâce aux effets sonores et aux dialogues originaux du film. Dès 3 ans. L'histoire : Le roi Mufasa et la reine Sarabi viennent de donner naissance à un adorable lionceau : Simba. Mais Scar, le frère du roi, souhaite s'emparer du trône. Il élabore alors un plan machiavélique pour éliminer Mufasa et se débarrasser de Simba. Le lionceau parviendra-t-il à vaincre son oncle ?