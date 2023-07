Baby, One More Time

Leurs lèvres se sont accidentellement touchées... et ils ne pensent plus qu'à recommencer. Quand Isis a accepté de vivre en colocation avec Sevan, son meilleur ami depuis huit ans, elle savait qu'il n'y aurait pas d'ambiguïté entre eux. Même si elle a eu des sentiments pour lui, Isis a vite tourné la page devant son attitude séductrice et ses multiples conquêtes. Mais lorsqu'elle l'embrasse par inadvertance toutes ses certitudes s'envolent. Ce n'est qu'un baiser furtif, pourtant elle ne peut oublier cette sensation d'embrasement qui a parcouru son corps. Avec son physique d'athlète et son aura magnétique, Sevan l'attire irrépressiblement, et elle a du mal à résister à l'envie de le rejoindre dans sa chambre... Mais, le jour où le passé de son ami refait surface, Isis découvre un nouveau Sevan, un homme plus mature, plus sérieux, plus... sexy. Non, elle ne doit pas craquer ! A propos de l'autrice Molly Reagan est une pile électrique qui ne se pose devant son écran qu'une fois la maison endormie. Femme active, mère poule et fiancée modèle (ou presque), elle n'a pas pour priorité de créer l'homme parfait dans ses romans mais de faire rêver ses lectrices.