Comprendre & expliquer le Notre Père. Et les grandes prières chrétiennes

Seigneur, apprends-nous à prier. A cette demande de ses disciples, Jésus répondit en leur enseignant le Notre Père. Selon saint Augustin, "si nous prions d'une manière juste et convenable, nous ne pouvons rien dire d'autre que ce que renferme cette Prière du Seigneur" . Encore faut-il bien la comprendre. Ce commentaire en montre la richesse, et explique comment l'expliquer aux enfants. A partir du Notre Père, les chrétiens ont traduit en mots les différentes formes de la prière : bénédiction, adoration, demande, louange, etc. Voici un commentaire simple et pédagogique de dix-sept grandes prières.