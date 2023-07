Protocoles cliniques de Port-royal en obstétrique

Ce livre rassemble les protocoles cliniques utilisés à la maternité Port-Royal pour la surveillance de la grossesse les décisions en salle de naissance et la surveillance de la mère dans les jours qui suivent. Ces protocoles concernent les pratiques courantes mais également la prise en charge des pathologies maternelles lourdes les risques d'accouchement prématurés ou pathologies foetales malformatives nécessitant une prise en charge néonatale spécifique. Chaque protocole est présenté sous forme de conduite à tenir de 2 à 4 pages incluant des tableaux ou algorithmes de synthèse. Dans cette 6e édition les protocoles ont été mis à jour et complétés ou modifiés en fonction des évolutions des pratiques cliniques des changements de thérapeutiques et de données récentes de la littérature. La prise en charge des urgences est facilitée par l'aspect très pratique de l'ouvrage dont la couverture spiralée permet un accès rapide à l'information recherchée.