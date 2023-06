We Must Never Fall in Love! Tome 8

Sakura et Kaede se font la promesse de révéler un jour leur relation à leurs parents. Quand il sera temps, quand ils s'en sentiront prêts, certains que leur histoire en vaille la peine. Mais lorsque la maman de Sakura s'effondre au travail pour cause de surmenage, Kaede prend une décision difficile pour les deux amoureux. Les vacances d'été arrivent, et alors que toute la bande est réunie chez Tsuji pour un barbecue, Hatano se décide enfin à avouer son amour à Sakura...