Cette fille, c'était mon frère

Regan est la seule à connaître le vrai visage de son frère, Liam. Toutes les nuits, il devient Luna, la jeune femme qu'il sait être. Un secret de plus en plus difficile à porter. Luna doit apparaître au grand jour, au risque de bouleverser l'équilibre familial... Accepter son identité Anne Julie Peters signe un très beau récit sur la transidentité et l'acceptation du changement de sexe. Liam/Luna sait qu'elle n'est pas un garçon, mais une fille. Comment le faire accepter aux autres ? L'histoire d'un amour fraternel Regan soutient Liam, même si elle ne le comprend pas toujours et qu'il lui arrive de le détester parce qu'il l'empêche d'avoir une vie normale. D'un autre côté, Liam envie sa soeur, cette jeune fille qu'il rêverait d'être. Un lien fort et touchant les unit.