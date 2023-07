Vies explosées

Erwan, personnage imaginaire, est un rescapé de l'attentat de Barcelone du 17 août 2017. Il n'est plus qu'un homme brisé. Au cours de l'année 2020, les commémorations d'attaques le poussent à rappeler les actes terroristes de Charlie Hebdo, Montrouge, Porte de Vincennes, Bruxelles, Manchester, du Nigéria, de Nice, New York et Paris. Avec pudeur, délicatesse, émotion et quelques graines de légèreté, Erwan peint les tranches de vie, radieuses, vivantes, attendrissantes, mais jamais sombres, de toutes les victimes innocentes. Pour que ces disparus ne soient plus jamais des chiffres anonymes associés à une souffrance indicible et que perdure leur mémoire.