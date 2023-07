Contrat avec un don Juan ; Passion au manoir ; Un secret irrésistible

Contrat avec un don Juan, Trish Morey "Je sauverai vos hôtels si vous acceptez de devenir ma femme". Face à l'odieux marché que lui propose Domenic Silvagni, Opal sent sa gorge se nouer. De ce mariage dépend la survie de sa famille... Bien qu'elle rêve de dire à ce play-boy arrogant tout le mal qu'elle pense de lui, elle se retrouve à sa merci, hélas ! Passion au manoir, Caitlin Crews Groves House : voilà où Eleanor travaille désormais. Pourtant, ce manoir isolé n'est pas ce qui l'inquiète le plus, dans le nouveau poste de préceptrice qu'elle occupe. Si elle est ravie de prendre soin de la petite Geraldine, elle redoute la proximité du tuteur de l'enfant. Hugo, l'abhorré duc de Grovesmoor, détient en effet une réputation de débauché... Un secret irrésistible, Emma Darcy Tina ne s'attendait pas à revoir Ari Zavros, le puissant homme d'affaires grec avec lequel elle a vécu une folle passion, six ans plus tôt - avant qu'il disparaisse du jour au lendemain. Désemparée par l'attirance qu'elle éprouve encore pour cet homme qui lui a brisé le coeur, Tina sent l'angoisse la gagner. Comment réagira Ari s'il découvre son précieux secret ? Romans réédités