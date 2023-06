Trump ou l'érosion de la démocratie américaine

La présidence Trump fut marquée par des attaques incessantes contre les principes démocratiques fondamentaux aux Etats-Unis. L'ouvrage apporte un éclairage nouveau sur les dynamiques de cette érosion progressive tout en montrant qu'il s'agit d'une tendance de fond. La présidence Trump s'est conclue aux Etats-Unis par une série d'événements inédits : contestation de la légitimité des résultats de l'élection par le président sortant, occupation du Capitole à Washington par une foule de ses soutiens, crainte d'une mobilisation de l'armée pour empêcher la passation du pouvoir, refus de Donald Trump d'assister à la cérémonie d'investiture de son successeur, Joe Biden. Ces faits attestent, si l'on en doutait encore, la mauvaise santé de la démocratie américaine. La responsabilité de Donald Trump dans l'affaiblissement d'un certain nombre de principes essentiels de la vie démocratique – tel que la transition pacifique du pouvoir – ne saurait être négligée. Néanmoins, il serait erroné de penser que sa présidence signale une rupture : elle s'inscrit au contraire dans la continuité d'une tendance à l'effritement des normes démocratiques aux Etats-Unis, engagée bien avant son entrée en politique. Cet ouvrage entend ainsi replacer la présidence Trump dans son contexte plus large : celui d'une fragilisation des acquis démocratiques aux Etats-Unis, portée entre autres par un parti républicain succombant de plus en plus à des tentations illibérales.