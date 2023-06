Un compositeur est le gardien de sa femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il trébuche dans son rôle d'aidant, elle titube à reculons, sans que l'un ou l'autre tombe. Car si leur avenir n'est plus, restent les ombres du passé et un présent où seul perdure l'amour. Kit de survie face au naufrage imminent, "Les Escortes" aborde le drame d'une vie en déroute. Mêlant esprit et espoir, chagrin et compassion, le narrateur de leur voyage évoque les bouées de sauvetage saisies pour échapper à l'isolement imposé sur le chemin partagé vers la lumière.