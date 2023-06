Spécialité SVT. Première. Résumés de cours, exercices et contrôles corrigés, 4e édition

La collection Contrôle continu a été conçue pour les élèves de lycée qui souhaitent améliorer leurs connaissances et la pratique d'une matière. Mis à jour régulièrement, les livres sont découpés en chapitres et suivent scrupuleusement les programmes scolaires. Dans cet ouvrage vous trouverez : - des résumés de cours mettant en valeur les notions fondamentales et incontournables à retenir - des exercices de difficulté croissante pour aider tous les élèves quel que soit leur niveau - un contrôle type devoir sur table pour s'exercer - des corrigés détaillés pour reprendre pas à pas chaque calcul et raisonnement.