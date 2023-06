Portugais du Brésil. Cotidiano!. Cahier d'activités pour élargir et approfondir son vocabulaire courant A2-B1 (avec fichiers audio)

Spécialement conçu pour les personnes ayant déjà des connaissances en portugais, ce cahier d'activités, est idéal pour renforcer et d'améliorer son niveau de vocabulaire en portugais du Brésil de façon active et concrète. Complet, il propose du vocabulaire en situation pour être plus facilement mémorisé et réutilisé ainsi que des exercicesà la fois classiques et ludiques. A découvrir : - 20 séquences thématiques autour de scènes de vie de tous les jours - 200 exercices corrigés Bonus : - rappels grammaticaux - fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses