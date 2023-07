La vengeance est un plat qui se mange chaud comme la braise. Allie Harris veut que son ex infidèle la voie vivre sa meilleure vie et une aventure d'un soir avec un footballeur sud-africain sexy semble être la vengeance parfaite. Roan DeWalt a tout pour lui, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Mais malgré son allure de playboy, il n'est pas du genre à se contenter d'une seule nuit, même si le cousin surprotecteur d'Allie se trouve être son coéquipier. Lorsque le nouveau travail d'Allie la fait revenir en ville et qu'elle se retrouve face à son coup d'un soir qu'elle a eu tant de mal à oublier, Roan pense que c'est le destin. Il y a juste un gros problème... Allie Harris a un secret, un secret qu'elle cache à Roan depuis leur première nuit ensemble. Le plan de vengeance d'Allie va-t-il se retourner contre eux ? Ou bien peut-elle effacer son erreur passée et embrasser un nouvel avenir avec Roan ?