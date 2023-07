Un parfum de chaos

Mon niveau de stress est au plus haut. Je n'arrive pas à dormir, et ces derniers temps, mes journées sont un joyeux bazar. Mon ex-femme et son mari numéro deux tournent en Pologne pendant trois mois, je me vois donc refuser des rôles dans des films pour me concentrer sur le rôle le plus important de ma vie... Celui de jeune père célibataire au charme impossible et qui fait de son mieux. Mon fils n'arrête pas de poser des questions. Ma fille ne se brosse les dents que si je lui chante des chansons. Notre nounou a démissionné. La seule personne en qui je pourrais avoir confiance comme nounou intérimaire est la soeur de mon meilleur ami. Si Mary Poppins et Bill Murray avaient un bébé, ce serait Willa. Fraîchement sortie de l'université et magnifiquement bizarre. Elle déteste mes films et mes enfants l'adorent. Si mon meilleur ami avait la moindre idée de ce que je veux faire à sa soeur, il m'étoufferait avec un oreiller. Les chances qu'on réussisse en tant que couple sont aussi élevées que les chances de succès de mon petit film indépendant. Mais c'est un risque que je vais prendre.