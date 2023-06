Découpes du chanbara. Motifs, mythes et modernités du film de sabre japonais

Réunissant des contributeurs de divers horizons, l'ouvrage croise les approches esthétique, historico-culturelle et idéologique sur un cinéma lui-même exigeant et populaire : le chanbara [film de sabre japonais]. Chanbara : voilà un mot plein de promesses pour l'amateur de cinéma japonais que la silhouette d'un Sanjuro fascine par l'impression de puissance calme qui s'en dégage. Et pourtant, les cinéphiles de tout âge n'attendent qu'un moment : celui où ce samouraï dégainera le sabre, et où le sang de ses adversaires éclaboussera le papier lacéré des shoji ! Entre catharsis et Schadenfreude, le spectateur du chanbara [film de sabre] se réjouit de voir ainsi chamboulés les intérieurs traditionnels, comme les convenances et les normes sociales. C'est toute cette gamme, complexe, de sentiments mêlés que le chanbara suscite et explore en déployant pour cela toutes les ressources les plus subtiles et toute l'inventivité du septième art... Réunissant des contributeurs de divers horizons, mais qui partagent tous cette passion du film de sabre japonais, cet ouvrage collectif porte un regard neuf, à la fois enthousiaste et richement documenté, sur un cinéma lui-même exigeant et populaire.