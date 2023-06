Consortium 2168

Après la troisième guerre mondiale, une partie de la surface de la terre est radioactive, entraînant des dégénérescences et des mutations humaines et animales. Le consortium régit la vie de nombreuses créatures qui occupent les entrailles de la terre. C'est l'histoire d'Alfred qui se rend à une soirée musicale à Brighton. C'est Patrick Seldon, professeur d'histoire qui a des soucis informatiques. C'est la famille Guyot qui va à Distrailand... Ils habitent tous Megalight, la cité souterraine mondiale. Et, à l'air libre, certains privilégiés, dont les Maîtres du Consortium, vivent à la surface de la Terre. Dans ce récit, entre dystopie et fiction spéculative, Jean-Luc Jarry a imaginé notre monde en 2168, un monde réglé, organisé, structuré... séparé de la lumière et de la nature. Est-ce le sort de l'humanité ou le souhait des dirigeants ?