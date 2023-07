Mathématiques CE1-CE2 Tandem. Fichier à photocopier, Edition 2023

Une méthode qui s'adapte à toutes vos configurations de classe, année après année ! Un fichier de différenciation à photocopier CE1-CE2, utilisable en simple ou double niveau : 250 fiches de différenciation et d'entrainement photocopiables 2 à 4 niveaux de difficulté par compétence, qui suivent la progression des fichiers de l'élève. Tandem CE c'est : Une organisation simple et ritualisée quel que soit le domaine d'apprentissage : 1. Une séance d'apprentissage animée par le diaporama. 2. Une synthèse collective et un mini quiz pour vérifier la compréhension 3. Un entrainement en autonomie dans le fichier ou le cahier de géométrie. Une méthode adaptée aux doubles niveaux CE1-CE2