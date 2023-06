Au coeur des Shanenawa. L'enseignement spirituel d'un peuple qui se bat pour sauver la Terre

L'histoire inspirante d'un séjour en Amazonie qui ouvre les portes du coeur et de la guérison. L'univers d'Alix, professeure de yoga à Paris, vole en éclats suite à une rupture amoureuse particulièrement brutale. Désorientée et en proie à une spirale d'anxiété, elle s'interroge sur le sens de son quotidien. Comment fait-on pour aller mieux quand on vit dans une société occidentale qui va à l'encontre de ses valeurs ? Quand son chemin croise celui d'une association qui oeuvre pour la protection de la nature en Amazonie, c'est l'évidence. Quelques mois plus tard, Alix se trouve à bord d'un avion, direction le Brésil. Et si son séjour au sein de la tribu des Shanenawa, à la découverte de pratiques spirituelles ancestrales, était pour elle l'occasion de guérir ses blessures les plus profondes ?