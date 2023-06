Pandémie végétale. Une fable d'aujourd'hui...

Par un banal dimanche après-midi, Stresa, la jeune directrice de la Ménagerie du Jardin des plantes est loin de se douter que l'innocent petit nuage aperçu par sa fenêtre est le signe avant-coureur d'un "cataclysme" dans la bonne ville de Paris ! Un platane surgit au beau milieu de la rue de Rivoli, volontaire et conquérant. Peu après, de petites forêts colonisent les grands axes de la capitale... Une "pandémie végétale" aux conséquences surprenantes va s'y propager, et la Nature y reprendre ses droits. Phénomène qu'une poignée de scientifiques iconoclastes tenteront de comprendre. Transformation de l'espace urbain qui va remplir d'aise et de... consternation les habitants de la capitale. Quelques semaines auparavant, un ours miniature d'une espèce inconnue avait enfoui son noyau de mirabelle dans la terre du square Adolphe Chérioux, dans le 15e arrondissement. Une vaste fresque, une fable d'aujourd'hui, où Renaud Lachamp déploie sa verve singulière et son imagination fertile. Une ode à la bonté qui ré-enchante l'écologie, sans excessive naïveté. Et sans se priver, ici et là, d'humour cocasse et de coups de griffe envers des politiques incompétents face à l'événement. Mais quel était l'objectif obstinément poursuivi par cet ours nain du nom d'Ursus ?