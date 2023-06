Hazard et Somerset Tome 3 : A la recherche de la vérité

Noël est presque là et Emery Hazard doit gérer son pire cauchemar : un double rencard avec son partenaire et amour d'enfance, John-Henry Somerset. Hazard arrive avec son petit ami et Somers vient avec sa femme, dont il est séparé... Les choses partent mal. A la suite d'un appel étrange qui interrompt le dîner, Hazard et son collègue assistent à une fusillade. Le père de Somers et la fille d'un ami de lycée y succombent. Le crime est incompréhensible. Il n'y a pas de mobile apparent, pas de lien entre les victimes et aucune explication sur la façon dont le tireur a atteint ses cibles. Déterminés à obtenir des réponses, Hazard et Somers continuent leur enquête malgré la pression exercée pour les en empêcher. Leur recherche de la vérité va les emmener dans les sombres méandres d'une conspiration et dans un jeu dangereux d'amour interdit et de désir refoulé. Et, tandis que les deux hommes découvrent la folie et les passions cachées derrière ce crime, ils doivent faire face aux sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre... et les vérités qu'aucun d'eux n'est prêt à affronter. #Enquête #MM #Sombre #Meurtre #Angst #Mystère #SlowBurn #Bisexuel #Gay "Je suis très impressionné par ce livre, l'intrigue est saisissante, tout comme les personnages. Tout est si bien ficelé et rythmé... on s'imagine que chaque personnage pourrait être le tueur, et la révélation finale m'a glacé le sang". Martin, Goodreads "J'ai adoré ce livre. Les moments entre Hazard et Somers sont brillants et l'enquête est absolument fascinante ! J'étais effarée quand j'ai assemblé les pièces du puzzle ! " Marci, Goodreads "L'enquête policière est, comme je m'y attendais de la part de cet auteur, absolument exceptionnelle. Une autre réussite de la part de Gregory Ashe, qui réaffirme sa place dans la liste de mes auteurices préféré. es". Lisa, pour le blog The Novel Approach