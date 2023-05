Un bout de papier

Une jeune fille trouve une lettre chez sa mamie, avec qui elle aime passer du temps. A sa vue, la grand-mère se souvient de sa propre enfance. A cette époque, ces bouts de papier sont devenus particulièrement précieux, car difficiles à trouver. Voici son histoire... Anne-Sophie Plat et Odette Barberousse posent délicatement des mots et des images sur la Première Guerre mondiale avec une approche singulière, tournée vers la solidarité et le papier. Le premier roman après les albums destinés à la jeunesse