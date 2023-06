La fête est finie, rangez les cotillons

C'est dans un charmant village provençal que les capitaines de police Djorka et Zandi ont décidé de passer leurs vacances. Pourtant, malgré un soleil radieux, les deux hommes n'auront guère le temps pour les baignades et le farniente ! Plusieurs homicides endeuillent ce coin tranquille, et les deux coéquipiers sont bien vite sollicités par la gendarmerie locale, habituée à plus de calme. Entre une équipe d'athlétisme dont chacun se demande pour quelle raison elle a choisi le village pour ses entraînements, une vendeuse de souvenirs plongée dans la tourmente et des employés municipaux pittoresques, le choc des cultures est bien souvent au rendez-vous. Fervente admiratrice de Philippe Djian, Michèle Van de Portal est Docteur en gestion. A ce titre, elle est l'auteure de plusieurs publications dans les revues scientifiques relatives au domaine des Ressources Humaines.